Ermelose organisator landelijke Sinterklaasintocht: 'Rechtszaak was absurd’

update & video Jongen (17) zonder rijbewijs ernstig gewond bij ongeluk in Oldebroek

15:40 Bij een ernstig ongeluk op de Laanzichtsweg bij Oldebroek is vannacht een 17-jarige jongen uit Nunspeet zwaargewond geraakt. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De jongen was niet in het bezit van een rijbewijs, bevestigt de politie tegenover de Stentor.