Ermelose oud-wethouder Gerhard Roelofsen overleden

Roelofsen heeft in totaal twintig jaar van zijn leven in de lokale politiek gezeten. Van 1990 tot 2002 en van 2006 tot 2010 zat hij in de raad namens Gemeentebelang, de voorganger van het huidige BurgerBelangen Ermelo. In 2002 werd Gemeentebelang de tweede partij van Ermelo, wat hem een wethouderszetel opleverde. Bart van der Knaap, lijsttrekker van BurgerBelangen herinnert Roelofsen als 'een echte regelaar'. ,,Je kon hem moeilijk een begaafd debater noemen. Hij was meer een doener, een regelaar. Heeft natuurlijk ook te maken met zijn achtergrond als militair." De in Haarlem geboren Roelofsen kwam om die reden naar 'soldatendorp' Ermelo en diende onder meer in Libanon en Srebrenica. ,,Wat hij dan zoal geregeld heeft in Ermelo? Nou, neem de ruime openingstijden van de horeca zoals die nu gelden. In 1997 moesten kroegen zaterdag nog om middernacht dicht. En op vrijdag om 1.00 uur. Een motie van zijn hand maakte daarna een einde." Maatschappelijk betrokken was Roelofsen ook: hij was een tijdlang voorzitter van de Oranjevereniging en de wijkvereniging Ermelo-West.