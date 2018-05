video Fietsster met spoed naar het ziekenhuis na ongeluk in Oldebroek

15 mei Een fietsster die dinsdag aan het begin van de middag in Oldebroek werd aangereden door een bestelauto, is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Over het letsel dat ze opliep bij het ongeluk aan de Koeleweg kon de politie dinsdagmiddag niets zeggen.