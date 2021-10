Ernstig ongeluk in Heerde: traumahelikopter landt bij A50 voor zwaargewonde scooterrijder (17)

VIDEO+UPDATEBij een aanrijding op de kruising van de Europaweg met Molenweg in Heerde is de 17-jarige bestuurder van een scooter zwaargewond geraakt. De jongen (afkomstig ook uit Heerde) is onder begeleiding van een trauma-arts afgevoerd naar het ziekenhuis in Zwolle.

Delen per e-mail

De scooterrijder reed rond 07.00 uur over de Molenweg richting de rotonde met de Zwolseweg. Een 21-jarige automobiliste uit Wapenveld kwam uit tegenovergestelde richting en wilde linksaf slaan de Europaweg in en kwam in botsing met de scooter.

De klap was zo hard, dat de scooter in stukken over het wegdek verspreid kwam te liggen.

De plaats waar het ongeluk gebeurde:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Traumahelikopter

Een opgeroepen traumahelikopter landde op de afrit van de A50 bij Heerde. De afrit werd daarvoor afgesloten voor verkeer richting Apeldoorn, maar is inmiddels weer vrij.

De trauma-arts uit de helikopter reed voor medische ondersteuning mee met de ambulance die de man naar het ziekenhuis vervoerde. Ook de auto liep forse schade op, de bestuurder hiervan bleef echter ongedeerd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Geen helm

Over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend. Vanwege hulpverlening en uitgebreid sporenonderzoek van politieteam Verkeersongevallenanalyse (VOA) was de Molenweg enkele uren afgesloten ter hoogte van de kruising met de Europaweg bij het Tinq Tankstation.

De VOA keek daarbij onder anderen naar de helm van de bestuurder, die ten tijde van het ongeval mogelijk niet is gedragen, en de exacte plek van de aanrijding. Die was namelijk op het fietspad, terwijl scooterbestuurders binnen de bebouwde kom op de rijbaan dienen te rijden.

De politie wil niet vooruitlopen op de onderzoeksresultaten.

Volledig scherm De klap van de aanrijding was zo fors, dat de scooter in delen op het wegdek belandde. Ook de auto liep forse schade op. © News United / Stefan Verkerk