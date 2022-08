Ernstige zorgen over risico op schoorsteenbranden: ‘Houden ons hart vast’

Bediening beleeft hachelijke momenten in Heerde: ‘Vooral elektri­sche fietsen veroorza­ken gevaar’

Het is deze zaterdagmiddag alle hens aan dek voor de obers in hartje Heerde. Ze lopen af en aan om de mensen op de stampvolle terrassen te bedienen. Ondertussen is het uitkijken geblazen. Voor je het weet word je bij het oversteken van de Dorpsstraat met dienblad en al aangereden. ,,Vooral de elektrische fietsen zorgen voor gevaarlijke situaties.’’

31 juli