Etmaal les voor Alpe d’Huzes: ‘ik laat gewoon een nacht de melatonine staan’

Ko Kalf in Doornspijk staat te koop: ‘Dit is onbegrijpe­lijk en onverteer­baar’

7:30 Ko Kalf staat te koop. Vanwege de problematiek met fosfaatrechten heeft eigenaar Ko van Twillert nog maar twintig van de 240 melkkoeien over. Hij vindt dat de overheid de nek van Ko Kalf, zijn biologische boerenbedrijf in Doornspijk, heeft omgedraaid: ,,Dit is onbegrijpelijk en onverteerbaar. Maar ik leg me er niet bij neer. Ik blijf procederen. Desnoods moet de EU er over oordelen.’’