Eva’s Joodse schoonvader dook onder in Wapenveld, zijn verhaal leeft voort in ontroerende voorstelling ‘Zo gaan we allemaal’

In de rij voor test op extra locatie in corona­brand­haard Elspeet: ‘Hopelijk helpt dit om het aantal besmettin­gen in te dammen’

15 september Veel besmettingen in Nunspeet, de gemeente kleurt al wekenlang donkerrood op de coronakaart. Vooral in Elspeet neemt het aantal besmettingen in rap tempo toe. Een extra testlocatie in Elspeet en een popup-priklocatie in Nunspeet moeten daarin verandering brengen.