Explosie Vaassen kwam door gaslek

Storing in straat­ver­lich­ting Ermelo

17 augustus In een deel van de Vogelbuurt in Ermelo brandt sinds afgelopen woensdag de straatverlichting permanent. Dat heeft volgens de gemeente te maken met een storing in de software van Liander, zo is gebleken. Donderdagmiddag is geprobeerd het probleem op te lossen, maar dat is niet gelukt.