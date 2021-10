Explosief onder deurklink van basisschool in Ermelo, muren bekalkt met anti-overheidsleuzen

Video Brand in ‘kerstwe­reld-wo­ning’ in Harderwijk­se binnenstad: ‘Zorgde altijd voor gezellige sfeer’

22 oktober Hachelijke momenten in de historische binnenstad van Harderwijk. Vanochtend woedde er brand in een woning aan de smalle Kleine Marktstraat. Door snel ingrijpen kon de brandweer voorkomen dat het pand werd verwoest door de vlammen. ,,Het was even flink schrikken.’’