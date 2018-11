Explosief op Ermelose heide tot ontploffing gebracht

Nieuwe school in Groot Spriel Putten start in 2019

16:33 Op het landgoed Groot Spriel in Putten start per 1 september 2019 een neuwe school voor voortgezet speciaal onderwijs. Het Groot Spriel College te Putten gaat onderwijs geven aan leerlingen die in het reguliere onderwijs niet of onvoldoende tot ontplooiing komen.