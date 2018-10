Extra jacht op wilde zwijnen uit angst voor Afrikaanse varkenspest

Om te voorkomen dat de Afrikaanse varkenspest ook Nederland bereikt, moeten er volgens minister Carola Schouten van Landbouw meer wilde zwijnen worden afgeschoten. Natuurmonumenten is verontwaardigd over de maatregel.

De dodelijke Afrikaanse varkenspest woedt in Oost-Europa en België onder wilde zwijnen en vleesvarkens. De ziekte is niet gevaarlijk voor mensen, maar voor dieren is de plaag met geen medicijn of vaccin te bestrijden. In Nederland is de varkenspest nog niet geconstateerd. Minister Schouten wil de kans op een Nederlandse uitbraak echter zoveel mogelijk beperken en treft daarvoor verschillende maatregelen. Zo heeft ze jagers toestemming gegeven om in groepen van zes jagers met drie aangelijnde honden wilde zwijnen op te drijven richting zes jagers met geweren. Het gaat daarbij om de provincies Overijssel, Limburg, Noord-Brabant en Gelderland.

Kans verkleinen

Schouten doet dat op advies van de Deskundigengroep Dierziekten om de wetenschap dat hoe lager het aantal wilde zwijnen is, hoe lager de kans op introductie van Afrikaanse varkenspest. De maatregel voor het verruimen van de jachtmogelijkheden roept irritatie op bij Natuurmonumenten. „Volgens de Deskundigengroep Dierziekten is de kans heel klein dat de ziekte Nederland bereikt. Moeten we daarom nu wilde zwijnen gaan afschieten? Dat is wel erg rigoureus. En onze vrees is dat ze op termijn wel eens allemaal gedood kunnen worden. Want over tien jaar kan de Afrikaanse varkenspest nog steeds ons land bereiken”, zegt woordvoerder Marjolein Koek.

Besmetting

Volgens Natuurmonumenten, die dit weekend een brief aan de Tweede Kamer stuurde, heeft het meer nut om om het menselijk handelen en de hygiëne te richten. „Een wild zwijn raakt besmet als het in contact komt met door de mens achtergelaten besmette voedselresten. Het risico van verspreiding ligt dus in eerste instantie bij de mens, niet bij de wilde zwijnen. Zorg dus voor extra hygiëne bij veetransporten. En laat chauffeurs voedselresten in prullenbakken gooien in plaats van ernaast.”

Dat laatste is al het geval. Schouten liet informatieborden over Afrikaanse varkenspest plaatsen op parkeerplaatsen langs snelwegen en bij natuurgebieden. De boodschap aan reizigers, transporteurs en recreanten is duidelijk: laat geen etensresten achter.

Reactie