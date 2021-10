Extra prikplek in Nunspeet na opnieuw forse toename besmettingen

Zorgen over oprukkende wolf na dodelijke aanval op schaapskud­de in Elspeet: ‘Maar noem mij geen wolvenha­ter’

18 oktober Schaapherders in Nederland maken zich grote zorgen over de ‘oprukkende wolf’. Ze vinden het steeds lastiger met de wolf samen te leven. ,,Deskundigen hebben ons altijd voorgehouden dat wolven te schuw zijn voor een aanval overdag, maar dat is nu al twee keer gebeurd.” Zo moest Marc Baars toezien hoe een stel wolven in de buurt van Elspeet op klaarlichte dag zijn kudde aanviel.