Extra staanplaatsen voor Veluws Bierfest

Het is de derde keer dat het Bierfest op de agenda staat. ,,Er zijn steeds stapjes gemaakt om het feest groter en beter te maken'', zegt mede-organisator Dani Levy. ,,Dat is ons weer gelukt. Toen het feest op zaterdag eigenlijk uitverkocht was zijn we gaan kijken of we toch nog iets voor de overige belangstellenden konden doen. Door wat te schuiven met de opstelling is het gelukt om een vak met honderd staanplaats te creëren. Die hebben we online gezet en een paar uur later waren de eerste dertig al verkocht.''