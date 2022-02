Extreem hoog ziekteverzuim leidt tot schrappen zorg St Jansdal

Het zijn verontrustende woorden van bestuurder Arend Jan Poelarends van ziekenhuis St Jansdal met vestigingen in Harderwijk en Lelystad. Via LinkedIn slaakt hij een noodkreet over de situatie in zijn ziekenhuis. Niet vanwege een hoog aantal COVID-patiënten in St Jansdal - die zijn volgens hem op twee tot drie handen te tellen - maar door het hoge ziekteverzuim.