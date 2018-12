Failliete café-eigenaar Meijbaum strijdt door totdat de burgemeester opstapt

Historisch plek voor histori­sche club Ermelo

25 december De Oudheidkundige Vereniging Ermeloo krijgt voor het eerst in decennia een vast onderkomen. En dan nog wel in het enige industriële monument dat de gemeente rijk is: de oude pannenfabriek van Knevel aan de Hamburgerweg. Na een brand in 2014 is daar weinig meer van over, maar oud-wethouder van Ermelo en huidige burgemeester van Zwartewaterland Eddy Bilder gaat het pand in oude luister herstellen.