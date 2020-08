Families zaten jaren in caravan of schuur wegens bouwplannen en zijn nu woest: woningen in Hattem worden tóch niet gesloopt

LIVE | Code oranje in Gelderland en strooiwa­gens de weg op

10:13 Oost- Nederland stevent af op de warmste week ooit. De temperatuur kan vandaag volgens het KNMI lokaal zelfs oplopen tot 35 graden. Vitens waarschuwt om zo weinig mogelijk water te gebruiken overdag, om daarmee voldoende waterdruk te houden. Hoe houden we in het oosten van het land het hoofd koel? Volg het laatste nieuws over de hittegolf in dit liveblog.