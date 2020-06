‘Fantasieloze lul’ sloopt Koning Eenoog in Harderwijk

Op de kop af een maand heeft het kunstwerk - bijgenaamd Koning Eenoog - het overleefd op deze bijzondere ‘expoplek’ in het Plantagepark in Harderwijk. ,,We zijn geschrokken van de agressiviteit waarmee het gebeurd is. Het beeld stond goed vast, maar is helemaal losgetrokken”, zegt een van de twee kunstenaars. ,,Daarna is ook het hoofd losgetrapt of -geslagen. Kennelijk heeft iemand zich er heel erg aan gestoord.”