Faunabescherming looft 5000 euro uit voor gouden tip over schutter van wolf in Stroe: ‘Dit is een misdaad’

14 oktober Melkveehouder Gert-Jan Brouwer uit Stroe springt uit zijn trekker. Samen met zijn zoon rooit hij vandaag de voederbieten van het land. Dat de wolf die begin deze maand in Stroe is aangetroffen is doodgeschoten, vindt hij niet erg. ,,Ik vind het geweldig, hartstikke mooi. Wegwezen met die beesten.”