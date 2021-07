FC Horst 50 jaar: ‘Deze club is mijn hele zaterdag’

Hij was 20 jaar en zat in militaire dienst op de kazerne in Wezep. Twee keer per week kwam Jan van Gens met de trein naar Ermelo om te trainen bij FC Horst. De club was pas opgericht, op een paar honderd meter van zijn huis aan de Buitenbrinkweg. ,,Ik had nooit gevoetbald, behalve in schoolelftallen en bij Oud Horst met het zomeravondvoetbal. Dat was een bedrijvencompetitie op dinsdag waar ook FC Horst uit is ontstaan.’’