Feestzaal De Zoete Inval in Putten gaat sluiten: verhalen komen los tijdens inboedelverkoop

Video Evert vist drie jaar naar de onbekende pareltjes uit historie Harderwijk: ‘Het water zit deze stad in de botten’

25 augustus Van het ooit zo bloeiende vissersleven van Harderwijk is niet veel meer over. Hoog tijd om al die prachtige verhalen van toen vast te leggen ‘nu het nog kan’, dacht Evert van der Meer (56). Van Zwarte Janus tot de Zuiderzee-inspecteur. Het bleek monnikenwerk. Drie jaar en dertig interviews later is zijn boek Van botter naar kotter eindelijk (bijna) klaar voor publicatie.