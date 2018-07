Fiets verloot onder invullers bezoekersenquête Putten

Het onderzoek is een initiatief van de VVV en de gemeente Putten. Bezoekers worden met kaartjes en posters bij Puttense recreatiebedrijven op de hoogte gebracht, terwijl ook winkeliers en horeca het onderzoek onder de aandacht brengen. Ook met mailingen van recreatieondernemers en berichten in de lokale kranten en op sociale media worden mensen geïnformeerd.

Drie keer

Een bezoekersonderzoek is in Putten nooit eerder gedaan. Het is een eerste onderzoek in een reeks van drie. De huidige vragenlijst is een nulmeting. Woordvoerder Menno Everts van de gemeente Putten: ,,We zijn voornemens een voortgangsmeting te doen in 2020, wat inzicht geeft in de tussentijdse ontwikkelingen. Eind 2021 of begin 2022 staat de eindmeting gepland.''

Dromenlab

Er is een speciaal team van mensen geformeerd die meedenken. Het team is op 8 februari voor het eerst bij elkaar geweest op landgoed Schovenhorst onder de naam Dromenlab. De woordvoerder van de gemeente: ,,In het Dromenlab Putten formuleert de gemeente Putten samen met haar toeristische partners de ambities voor de komende jaren en werkt toe naar een actieprogramma. Door deze zomer te starten met het monitoren van toeristische gegevens zijn we in staat om te toetsen of we op de goede weg zitten en, indien nodig, de actieprogrammering bij te sturen. ''

Sluitingstijden

Putten heeft jaarlijks 450.000 overnachtingen van bezoekers. Het is de bedoeling dat aantal omhoog te krijgen. Een aantal suggesties zijn al binnengekomen op de eerste bijeenkomst van Dromenlab. Zo moet het gebied Krachtighuizen veel aantrekkelijker worden gemaakt voor toeristen en is het centrum van Putten aan een facelift toe. De horecasluitingstijden roepen ergernis op.

Fiets