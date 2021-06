Fietsen ontwijken op de Harderwijkse boulevard: ‘Blijkbaar moeten er eerst ongelukken gebeuren’

Harderwijk­se boulevard wordt geplaagd door fietsenpro­bleem: ‘Gewoon geen gezicht’

20 juni De boulevard van Harderwijk heeft een fietsenprobleem. Door een tekort aan stallingen, parkeren bezoekers hun fiets op elke vrije vierkante meter die ze kunnen vinden. Hoewel ondernemers in het gebied blij zijn met de drukte, is de zee aan tweewielers ze een doorn in het oog. ,,Hier is niet goed over nagedacht.’’