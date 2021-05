Fietser (75) overleden aan verwondingen ernstig ongeval Doornspijk

Openlucht­ba­den in regio weer open, maar wat krijg je voor een abonnement?

8:20 Het openluchtbad Boschbad in Apeldoorn ging dit weekend open, een paar dagen later dan gepland vanwege een computerstoring. Het bad kampt net als andere binnen- en buitenbaden in de regio door de pandemie nog altijd met zware restricties. Dat leidt tot verschillende uiteenlopende keuzes in de verkoop van abonnementen voor dit jaar.