Fietser geschept door auto in Ermelo: met hoofdwond naar ziekenhuis

Woonwijkje Horst krijgt groen licht van gemeentebe­stuur Ermelo

12:00 De komst van 34 starterswoningen aan het Rodeschuurwegje in Horst is weer een stapje dichterbij gekomen. Tot grote vreugde en opluchting van de initiatiefnemers - een groep jonge Ermeloërs - is het college van B en W is akkoord met een plan voor een gezamenlijk woonwijkje. De buurtvereniging is sceptisch, maar wacht nu eerst het oordeel van de gemeenteraad af.