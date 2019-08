In plaats van een ritje langs het water komen de fietsers via de Hoornsdam, Waterweg, Arlersteeg en Middelbeekweg uiteindelijk weer op de Zeedijk terecht. Mensen op een tweewieler ontberen niet alleen de wijdse blik op de dijk, maar moeten de pedalen ook wat vaker rondtrappen. Het stuk dat normaliter 3,5 kilometer lang is wordt vervangen door een kleine twee kilometer meer. In reistijd levert dat vijf minuten extra fietsplezier op: een kwartier in plaats van tien minuten. Deze omleiding is tot de herfstvakantie van kracht. Dan moet het vernieuwde fietspad met natuurvriendelijk beton klaar zijn.