Fietspad moet oversteek van Epe naar Oene zorgeloos maken, want ‘fietsers zijn vaak kwetsbaar’

Cabaretier Boban Benjamin Braspen­ning speelt debuutvoor­stel­ling in Kulturhus in Epe

Cabarettalent Boban Benjamin Braspenning speelt zaterdag 11 februari zijn debuutvoorstelling Boompje Beestje in Kulturhus EGW in Epe. Braspenning won in 2021 zowel de jury- als de publieksprijs van het Groninger Studenten Cabaret Festival.