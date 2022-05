Fietsster geschept door een auto in Oldebroek

Vertrek­kend wethouder Ermelo waarschuwt voor financiële rampspoed: ‘Kunnen lasten niet blijven verhogen’

Mocht de gemeente Ermelo vanaf 2026 ruim 3 miljoen euro per jaar worden gekort, dan zijn de gevolgen desastreus. Daarvoor waarschuwt wethouder Wouter Vogelsang, die over twee weken afzwaait. ,,Als dat gebeurt komen zelfs noodzakelijke uitgaven in gevaar. Onderhoud aan wegen en fietspaden? Vergeet het maar, daar is dan geen geld voor.’’

