Fietster valt hard met hoofd op asfalt bij Putten: met onbekende verwondingen naar ziekenhuis

De oorzaak van de aanrijding is onduidelijk. De fietser is mogelijk geschrokken van een auto die vanaf een zijweg - de Van Eeghenlaan in Putten - kwam. Ze heeft hierbij mogelijk heel hard in haar rem gedrukt. Het slachtoffer is daarbij hard met haar hoofd op het asfalt gevallen en was niet aanspreekbaar. Vanwege de ernst van haar verwondingen werd de traumahelikopter opgeroepen die landde op het veldje aan de Zuiderveldweg. Met de ambulance is ze met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.