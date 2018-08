Fietstocht langs alle aspecten van het boerenleven

Mensen laten zien waar hun voedsel vandaan komt, dat is de gedachte achter Kijk achter de staldeur. Maar ook om te laten zien hoe boeren met hun tijd meegaan. ,,Het beeld dat veel mensen hebben van een biologisch boerenbedrijf is dat het houtje-touwtje stallen zouden zijn. We hebben echter een modern bedrijf.''

Monument

De familie Donkersgoed aan de Riebroekersteeg 5 in Ermelo woont in een gemeentelijke monumentale boerderij uit 1786. Marco Donkersgoed: ,,We wonen met onze 80 koeien en 60 stuks jongvee." Morgen willen Marco en Evelien hun bezoekers rondleidingen geven op hun boerenbedrijf. Donkersgoed: ,,Het is mooi om mensen te laten zien waar hun voedsel vandaan komt. Onze melk wordt afgenomen door Friesland Campina. We laten bezoekers diverse producten proeven."

Varkens in een groene weide: het is geen alledaags gezicht, toch heeft Aartjan Nummerdor bewust voor de biologische vorm van het houden van fokzeugen gekozen. ,,Biologisch boeren is echt een hele andere tak van sport. Twee jaar geleden zijn we overgestapt. Ik zit al mijn hele leven aan de Oude Nijkerkerweg 117 in de varkens, maar heb ook kippen en koeien gehad."

Samen met zijn zoon zorgt hij in plaats van voor 900 zeugen nog voor 200 dieren. ,,We hebben 600 vierkante meter stal erbij gebouwd zodat de dieren meer ruimte kregen en we een moderne stal ervan konden maken. De biologische industrie is behoorlijk geprofessionaliseerd in de afgelopen jaren."

Modder

Bij het biologische boeren hoort ook een dagelijkse weidegang van de dieren. ,,Ze hebben buiten 10.000 vierkante meter aan ruimte. Van april tot oktober staan ze in de wei. In de winter kunnen ze als ze dat willen ook naar buiten toe. De dieren kunnen hun natuurlijk gedrag vertonen en in de modder wroeten. Aan de manier waarop hun staart krult kun je zien wat voor humeur ze hebben."

Erik Staal bestiert 25 jaar zijn bedrijf aan de Telgertweg met vleeseenden en vleeskuikens. ,,Toen in 2003 ons bedrijf geruimd werd omdat vanwege de vogelpest onze dieren niet weg mochten en uit hun hok barstten hebben we besloten om een Landwinkel te starten en een pluktuin. We bieden een breed assortiment met eigen vlees van kip en eend, pure sappen, zuivel, nootjes: alles komt rechtstreeks van verschillende boeren af."

Sluipwespen

Jan van Straaten is de enige agrariër die niet dieren op zijn grond heeft lopen. Die gronden aan de Zeeweg 144 worden ingenomen door een zee van bloemen. Sinds de jaren '60 is de familie Van Straaten specialist in de kweek van Hortensia's. ,,Naast Ermelo hebben we nog kweekkassen in Harderwijk en Ens. De eerste opkweek vindt in Ermelo plaats." Het boerenbedrijf is een internationale onderneming: met name Duitsland is een grote afnemer. ,,We brengen jaarlijks 1,8 miljoen planten groot in 25 verschillende kleurensoorten." Tijdens Kijk achter de staldeur zal Van Straaten de verschillende stadia van het opgroeien van de plant laten zien. ,,Waar we ook aandacht aan geven is de biologische bestrijding met sluipwespen en aaltjes. Ook geven we rondleidingen over het terrein."