Fifa en Fortnite toveren stoffige bieb op de Noordwest Veluwe om in coole plek voor gamepubers

Elke puberouder herkent het: overmatig gamegedrag van hun telg. Als opvoeder zie je ze liever een boek lezen. Hoe leuk is het dan voor die jongeren dat ze juist door de bibliotheek worden uitgenodigd om een avond te komen gamen. Virtueel voetballen met Fifa 20 in wedstrijdvorm.

Inge Snijder van Bibliotheek Noordwest Veluwe snapt de verbazing. Als media-coach is ze nauw betrokken bij het bevorderen van de digitale geletterdheid. De 21e eeuwse vaardigheden, zoals zij ze noemt. ,,We organiseren ook wel ouderavonden over gamen en schermtijd. Maar we willen niet alleen het waarschuwende vingertje zijn. Gamen is ook leuk.”

De positieve kanten van gamen

Ze benadrukt dat er genoeg positieve dingen aan gamen zitten. ,,Sociale vaardigheden, tactisch inzicht en het vergt kritisch en creatief denkvermogen. Mijn zoon Max van 15 gamet met mensen over de hele wereld. Maar dan worden er ook recepten uitgewisseld. Dat is toch grappig? Als zijn gamelimiet van twee uur in het weekend erop zit, kan hij mooi die recepten gaan maken.”

Dat een uitnodiging om te komen gamen niet aan dovemansoren is gericht, bleek vorig jaar al toen de jeugd werd gevraagd het tegen elkaar op te nemen met het populaire spel Fortnite. ,,We hadden in Harderwijk veertig plekken beschikbaar om te spelen, maar er waren wel tachtig jongeren. Dit keer doen we het in Putten en spelen ze Fifa 20 op vier Playstation 4 gamecases.”

Virtueel en letterlijk bewegen

De nieuwste versie van dit virtuele voetbalspel is pas sinds eind september op de markt gekomen. In poules van vier deelnemers speelt iedereen in ieder geval drie wedstrijden. Daarna wordt naar de winnaar toegewerkt middels een afvalsysteem. Tussendoor stilzitten is nergens voor nodig. Jong Putten is aanwezig om de jongelui letterlijk in beweging te krijgen met verschillende activiteiten.

Quote Als je jongeren binnen hebt, kun je laten zien dat we niet een stoffig pakhuis met alleen maar boeken zijn Inge Snijder, media-coach Bibliotheek Noordwest Veluwe

De game-avond is onderdeel van de Week van de Mediawijsheid. Volgens Snijder tevens een goede manier om de jongeren naar de bibliotheek te krijgen. ,,Dan heb je ze in ieder geval binnen en kun je laten zien dat we niet een stoffig pakhuis met alleen maar boeken zijn.”

Haar eigen zoon neemt ze als voorbeeld. ,,Hij deed vorig jaar mee met Fortnite. Echt, hij leest geen boek, maar vond de bieb ineens best cool. Nu komt hij hier wekelijks met een groep vrienden om een beetje te hangen en wat te drinken. Lezen doet hij nog steeds niet, maar ze komen tenminste. En wie weet, als hij voor school eens een werkstuk moet maken, bedenkt hij zich dat je daar in de bibliotheek wel informatie voor kan vinden.”

Maximaal veertig spelers