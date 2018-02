Fikse file op A28 door autobrand bij Nunspeet

'Het kon óf een ontsteker zijn voor explosieven óf in­bre­kers­werk­tuig'

26 februari Twee mannen uit Huizen zijn in de vroege morgen op de N302 door de politie ingerekend nadat zij afgelopen nacht op inbrekerspad waren in Harderwijk. De mannen werden eerder in de nacht gespot door een omwonende. Hun gedrag leek verdacht: ze gingen rond 03:00 uur de wijk in en kwamen na een paar minuten weer terug. Daarna bivakkeerden ze langere tijd in hun auto.