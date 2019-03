Fikse uitbreiding waterpark Dolfinarium Harderwijk

De glijbanen worden aangelegd achter het huidige Waterpark Waterpret, dat vorig jaar is aangelegd. ,,De hoogte is best hoog met acht meter, maar vanaf de kant van de boulevard is het nauwelijks te zien’’, zegt directeur Alex Tiebot. Hij laat trots het trio glijbanen (20, 56 en 71 meter lang) zien, dat inmiddels al is uitgezocht. ,,Een hele steile, die is het snelst; dan een afgesloten baan met licht-effecten en tenslotte eentje waarmee je met z’n tweeën met een opblaasbare band vanaf kunt’’, somt hij op.