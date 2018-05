File A28 richting Amersfoort na ongeval bij Nunspeet

Harderwijk­se Marijn Fidder (20) uitgeroe­pen tot meest inspireren­de jongere tijdens EO Jongeren­dag

27 mei Marijn Fidder (20) uit Harderwijk mag zich dit jaar de meest inspirerende jongere van 2018 noemen. De fotografe nam zaterdagavond de BEAM-award in ontvangst tijdens de EO Jongerendag in het GelreDome in Arnhem. Fidder heeft de prijs gewonnen met haar fotoproject Stoute Cellen, waarmee ze kinderen met kanker op de foto zet.