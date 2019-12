File door ongeluk op A28 tussen Wezep en Harderwijk opgelost

Nieuw Sportcen­trum in Ermelo moet in het najaar van 2022 klaar zijn

16 december Het nieuwe Sportcentrum in Ermelo, op de Zanderij aan de Oude Telgterweg, moet in september 2022 worden geopend. Wel bestaat er volgens de planmakers een kans dat het project vertraging oploopt als gevolg van de Pfas-problematiek. ,,Maar daar gaan we niet vanuit.’’