File door ongeluk op A28 tussen Wezep en Harderwijk: vertraging van een uur

Hoe megavondst illegaal vuurwerk in IJsselmui­den leidt naar het Poolse platteland

16 december Ruim 2000 kilo levensgevaarlijk illegaal vuurwerk is zondag midden in een woonwijk in IJsselmuiden ontdekt. De vondst van tienduizenden nitraten en cobra’s in een garagebox van een hoogbejaarde Zwolse vrouw leidt naar een groothandel op het Poolse platteland.