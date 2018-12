Filerijden in de supermarkt: ‘Ik ben blij dat het blik niet op mijn hoofd val’

Voorzitter Sectorraad: ‘Paardeng­riep­vi­rus mogelijk al wijder verspreid’

In een groot aantal paardenstallen is een zeer besmettelijk griepvirus uitgebroken. Volgens de Sectorraad Paarden uit Ermelo, die de belangen behartigt van meerdere partijen in de paardensector, heerst de influenza vooralsnog in het zuiden en in het midden van het land. ,,Het is moeilijk een precieze grens aan te geven", zegt Jan Cees Vogelaar, voorzitter van de sectorraad. ,,Het kan best zo zijn dat er elders in het land ook al besmettingen zijn maar we weten niet precies in welke stallen."