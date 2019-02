Filmhuis Ermelo wil wortel schieten in 2019

Na een voorzichtig positief eerste jaar, gaat het Filmhuis in Ermelo het jaar van de waarheid in. Dan moet duidelijk worden of Ermelo er structureel warm voor draait. De eerste vijf films staan inmiddels weer op de rol.

De aftrap is dinsdag 12 februari met de komedie C’est la Vie, van dezelfde regisseurs als bioscoophit Intouchables. Opnieuw in de Dialoog dat in 2020 hoogstwaarschijnlijk verbouwd gaat worden. ,,Mede daarom moeten we duidelijkheid hebben over de levensvatbaarheid van het Filmhuis. Hopelijk kunnen we dan verder in hotel de Heerlickheijd of iets dergelijks’’, zegt bestuursvoorzitter Piet-Hein van Halm.

Hij is best tevreden over het eerste jaar, met gemiddeld enkele tientallen bezoekers per film, maar verbaast zich ook over de geringe bekendheid van het Filmhuis Ermelo. ,,Terwijl we 9000 flyers verspreid hebben in het dorp. Het moet blijkbaar nog groeien.’’

Het Filmhuis is een initiatief van Van Halm die samen met Doky Evers en Migchel Dirksen het bestuur vormt. De stichting krijgt van de gemeente 5.000 euro subsidie. ,,Daar draaien we op, maar uiteindelijk willen we ons zelf kunnen redden. Na afloop van dit jaar weten we meer.’’