Filmhuis is blijvertje in Ermelo

Hoe definieert u ‘succes’ voor het Filmhuis Ermelo?

,,Nou, in 2018 zijn we voorzichtig begonnen, om te kijken of Ermelo te porren is voor de alternatieve film. De signalen waren goed, dus hebben we in 2019 vol gas gegeven, met elke maand een film die we twee keer draaiden - op dinsdagavond en woensdagmiddag - in De Dialoog. Daar kwamen telkens zo’n zeventig mensen op af, met uitschieters richting de honderd. De film over Churchill deed het goed, maar ook Franse films. Voor ons was het voldoende om aan uitbreiding te denken.’’