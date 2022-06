Financieel resultaat St Jansdal gunstig voor investeringen in ziekenhuis Harderwijk en Lelystad

In Harderwijk wordt op dit moment gewerkt aan een nieuw bouwdeel, daarna wordt het beddenhuis gerenoveerd. Voor Lelystad zijn er plannen voor volledige nieuwbouw, terwijl de nieuwbouw in Dronten in volle gang is. Daarbij is het een opsteker dat het het ziekenhuis financieel voor de wind gaat, zo blijkt uit het jaarresultaat. In 2021 is een positief resultaat geboekt van 4,5 miljoen euro en dat is liefst 3,1 miljoen euro meer dan een jaar eerder.