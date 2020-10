Financiële positie St Jansdal onder druk: ‘Alleen noodzakelijke investeringen, maar kwaliteit zorg patiënt niet in het geding’

Chocola uit Vierhouten moet Harderwijk­se ijssalon helpen de barre coronawin­ter door te komen

21 oktober Wat doe je als je eigenaar bent van zowel een kroeg als een ijssalon met een barre coronawinter in het verschiet? Martijn Leusink van de IJszaak in Harderwijk heeft de oplossing gevonden: de ondernemer breidt zijn assortiment de komende maanden uit met chocola van patisserie Novice in Vierhouten. ,,Zo helpen we elkaar.’’