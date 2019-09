FIRA neemt plaats in van failliet Silo 6 in Harderwijk

Silo 6 is in 1995 begonnen met de verkoop van houten vloeren en werd tien jaar later een echte winkel in een oude graansilo aan de Havendijk. In 2011 verhuisde het bedrijf onder druk van de gemeente naar industriegebied Lorentz, naast de Leenbakker. Volgens de curator ging het al langere tijd minder met de zaak. ,,Op 1 augustus is de winkel gesloten. Er is nog van alle kanten gepoogd om (delen van) het bedrijf te redden, maar zonder succes. Een regeling met de schuldeisers lukte grotendeels, op een na. Vandaar het faillissement.’’