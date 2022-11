Flinke file op A28 bij Harderwijk door ongeluk: bijna uur vertraging

Troost vinden bij elkaar tijdens herinne­rings­wan­de­ling over begraaf­plaats in 't Harde: ‘We zijn niet de enigen’

Gedeeld verdriet maakt de zwaarte van het gemis van een dierbare niet lichter, merkten tientallen lichtjeswandelaars op begraafplaats Bovenweg in ‘t Harde. Wel biedt het troost. Met de begraafplaatswandeling ‘Herinneringen in het licht’ was er gisteravond plek voor elkaars verdriet en haalden nabestaanden herinneringen op aan degenen die ze moeten missen. ,,Er gaat geen moment voorbij dat ze niet in mijn gedachten is.’’

10 november