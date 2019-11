Flinke rookschade na brand in rietgedekte boerderij Oldebroek

Lekkend wijkcen­trum kost Harderwijk tonnen

18:00 Multifunctioneel centrum De Bogen, het kloppend cultureel hart van de wijk Drielanden in Harderwijk, moet slechts vijftien jaar na oplevering al voor enkele tonnen verspijkerd worden. Het dak is zo lek als een mandje en het ventilatiesysteem is te luidruchtig. Eigenaar gemeente Harderwijk baalt als een stekker, maar kan de schade niet verhalen op de bouwers.