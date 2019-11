Flinke schade rietgedekte boerderij Oldebroek na brand

Puttens schoolbe­stuur is niet bang voor uitspraak rechter over subsidie: ‘we hebben het nooit ontvangen’

20:24 Hoe de hoogste rechter ook oordeelt, René Hubregtse maakt zich geen zorgen over het voortbestaan van 'zijn’ scholen. De bestuurder van schoolvereniging CNS Putten heeft vandaag een geruststellende brief naar de ouders laten uitgaan. Aanleiding was het artikel dat er mogelijk vijf ton moet worden terugbetaald aan onderwijsminister Arie Slob. ,,Het is hooguit 143.000 euro, de rest van de subsidie hebben we nooit ontvangen.”