Flinke vertraging door ongeluk met vrachtwagen op de A28

‘Pinsoap’ in Wezep krijgt vervolg en dat zorgt voor verbazing en irritatie: ‘Dit stoort me’

De pinsoap in Wezep krijgt opnieuw een vervolg. De enige openbare pinautomaat die het dorp telt is uit de running. Dat was-ie deze winter ook al, maar toen werd ingezet op een vervanger. Ook die is nu gesloten. ,,Zo opeens, zonder communicatie.’’

26 augustus