Florerend toerisme in Ermelo en kan vooral in herfst en winter nog groeien

De monitor is gebaseerd op een enquête onder ondernemers in de toeristische sector in Ermelo. Zij bieden gezamenlijk aan 8,2 procent van de plaatselijke beroepsbevolking werk, zo blijkt. Daarmee is het aandeel in de totale werkgelegenheid al jaren stabiel, ondanks de stijging van het aantal overnachtingen. In 2016 waren dat er 274.000; twee jaar later staat de teller op 322.000. Het betekent gemiddeld hogere omzetten voor de ondernemers, maar ook de overige middenstand spint er garen bij. De toerist geeft gemiddeld twee euro meer uit dan in 2016.