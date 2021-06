FNV sleept Eper texielketen Wibra voor de rechter: ‘Rekening lockdown wordt bij werknemers gelegd’

Fuego heeft eindelijk groter pand in Harderwijk­se binnenstad: ‘Moesten steeds vaker nee verkopen’

7:05 Het had weinig gescheeld of tapasbar Fuego had Harderwijk verruild voor een andere plaats. Eigenaren Geke Adam (34) en Marvin Komen (36) wilden uitbreiden, maar konden geen geschikt pand vinden in hun eigen stad. De opluchting was dan ook groot toen er eindelijk een toplocatie in de Harderwijkse binnenstad op hun pad kwam.