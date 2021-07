FNV verliest kort geding, Wibra mag personeel uren laten inhalen

Ziek en piek

De rechter volgt die redenatie echter niet. Het bewuste artikel in de cao is niet in strijd met de wet, constateert hij, en nergens staat dat het later inhalen van niet gewerkte uren alleen is bedoeld voor ‘ziek en piek’. Tijdens het kort geding - twee weken geleden in Zutphen - reageerde hij al kritisch op de vermeende ‘enorme impact’ op de medewerkers, die zich in de zomermaanden vrijwel onbeperkt beschikbaar zouden moeten houden. Dat is niet aan de orde, constateert hij. ,,Het inroosteren gebeurt in goed overleg met de werknemer en er zijn grenzen aan het maximaal aantal uren dat ingehaald moeten worden. Het gaat overigens slechts om 40 minuten per werknemer in de resterende 35 weken van 2021. Dat is niet onaanvaardbaar.’’