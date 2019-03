Formido Putten wordt Praxis

Na zes weken verbouwen gaat op woensdag 13 maart Praxis Putten open. Per 1 maart is het personeel van Formido, 20 mensen, officieel in dienst bij Praxis. De nieuwe winkelmanager Roel Vincken legt uit wat het publiek gaat merken: ,,Het publiek krijgt een verbreding en verdieping van het assortiment aangeboden, als het gaat om ijzerwaren, gereedschap en verf. De tuinafdeling die Formido binnen had, met fonteinen en tuindecoratie, is verdwenen. De tuinafdeling van buiten bestaat nog wel, met tuinhout, tuinschermen en een klein assortiment planten.’’

De 2.400 vierkante meter tellende doe-het-zelfzaak in Putten had vroeger twee hoofdpaden, maar is anders ingedeeld. Straks is er één middenpad, met hogere stellingen, waardoor er plaats is voor meer artikelen. ,,Vooral de decoratie afdeling, met verf en behang en verlichting is uitgebreid. Het assortiment is moderner geworden en sluit beter aan op het publiek van Putten.’’