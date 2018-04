Fors minder woningen verkocht op de West-Veluwe

Net als in veel andere delen van ons land, dreigt ook de Veluwse woningmarkt vast te lopen. Door het slinkende aanbod en de stijgende vraagprijzen, zijn er in het eerste kwartaal van 2018 fors minder woningen verkocht. Ten opzichte van een jaar eerder beleefde de regio Nunspeet (waar Harderwijk, Ermelo en Putten onderdeel van uitmaken) een daling van bijna 26 procent.

Er zijn in deze regio in het eerste kwartaal van 2018 in totaal 262 woningen verkocht. Dat is 29 procent minder dan in het kwartaal daarvoor; toen vonden 366 huizen een nieuwe eigenaar. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), die woensdag naar buiten zijn gebracht.

Stabiel

De gemiddelde verkoopprijs blijft redelijk stabiel. Die was het vorige kwartaal 311.000 euro, slechts 3.000 euro minder dan de periode daarvoor. Een jaar eerder ging een woning in deze regio gemiddeld voor een bedrag van 291.000 euro over de toonbank.

Dat het aantal verkochte woningen de afgelopen maanden zo sterk is gedaald, is het gevolg van het beperkte aanbod in dit gebied. In de meeste plaatsen worden nauwelijks nieuwe huizen gerealiseerd. Met grote projecten zoals het Waterfront en Drielanden, vormt Harderwijk daarop de enige uitzondering. In Ermelo, Putten en Nunspeet worden slechts mondjesmaat nieuwe woningen uit de grond gestampt.

Nieuwbouw